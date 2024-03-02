Эксперты сравнили пользу и вред от употребления пива 6 2.03.2024, 12:51

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Пить или не пить?

Несмотря на некоторые положительные моменты, вред от употребления пива не следует недооценивать.

Пиво, безусловно, является одним из самых популярных алкогольных напитков в мире, имеющим множество поклонников. Однако, помимо приятного вкуса и аромата, употребление этого напитка может иметь как пользу, так и вред для организма.

Об этом пишет IdeasCenter.

Давайте начнем с положительных сторон. Пиво содержит определенные эстрогеноподобные соединения, получаемые из хмеля, которые, согласно исследованиям, могут помочь в профилактике некоторых онкологических заболеваний и снижении риска развития сахарного диабета. Также пиво богато антиоксидантами, которые способствуют борьбе со свободными радикалами в организме, и, как утверждают некоторые исследования, даже предотвращают развитие мочекаменной болезни.

Более того, пиво содержит витамины группы В, такие, как B1, B2, B6 и B9, которые необходимы для здоровья нервной системы и общего благополучия организма. Однако, стоит отметить, что при приготовлении пива концентрация этих витаминов снижается, и употребление алкогольного напитка может привести к образованию и накоплению жира в организме.

Несмотря на некоторые положительные моменты, вред от употребления пива не следует недооценивать. Первым и наиболее очевидным органом, пострадавшим от употребления пива, является желудок. Высокое содержание этилового спирта в некоторых сортах пива может привести к раздражению слизистой оболочки и нарушению процессов пищеварения. Кроме того, излишнее употребление пива может негативно сказаться на печени и сердце, а также повлиять на потенцию у мужчин.

Пиво также оказывает негативное воздействие на почки, заставляя их работать с большей интенсивностью и увеличивая риск развития различных заболеваний почечной системы. Более того, мочегонное действие пива может привести к дефициту макро- и микроэлементов в организме, что может отрицательно сказаться на здоровье человека.

Таким образом, хотя пиво имеет свои положительные стороны, его употребление должно быть умеренным и осознанным, чтобы избежать негативных последствий для организма. Важно помнить о мере и следить за своим здоровьем при употреблении этого популярного напитка.