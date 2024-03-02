ГУР: У Лукашенко возник конфликт с россиянами из-за РСЗО «Град» 3 2.03.2024, 13:29

Цену на изготовление деталей не смогли согласовать.

Предприятия Беларуси и России не смогли согласовать между собой цену на изготовление деталей к РСЗО «Град». Спор возник во время встречи представителей компаний, и после напряженных переговоров было решено, что производством займутся субподрядчики без соответствующих лицензий, что означает снижение качества продукции.

Об этом 2 марта сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Предприятия государства-агрессора России и его сателлита, режима Лукашенко в Беларуси не пришли к согласию относительно стоимости деталей и узлов к ракетным системам залпового огня «Град», – говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что согласно контракту белорусский подрядчик ОАО «Волатавто» должен поставить 250 единиц необходимой для производства и ремонта РСЗО «Град» продукции российскому заказчику ЗАО «Специальное конструкторское бюро».

Речь идет, в частности, о рамах, основаниях, направляющих трубах, люльках и других элементах боевых машин.

Спор возник во время встречи, когда делегация «Волатавто» представила бумаги с расчетами – стоимость отдельных видов белорусской продукции превышала ожидаемую россиянами на 500-600%.

После напряженных переговоров лукашисты провели дополнительную калькуляцию и нашли «выход» – производить составляющие будут субподрядчики, не имеющие соответствующих лицензий.

«Это будет означать снижение качества продукции, а значит – повышенные риски использования собранных из таких деталей и узлов РСЗО «Град», – заявили в ГУР.

В украинской военной разведке добавили, что оба предприятия находятся под действием международных санкций.