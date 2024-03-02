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Путин срочно позвонил Лукашенко

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  • 2.03.2024, 14:05
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Путин срочно позвонил Лукашенко

Пресс-служба белорусского диктатора об этом умалчивает.

Президент России Владимир Путин 2 марта поговорил по телефону с Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время переговоров стороны обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития дружественных российско-белорусских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства». Кроме того политики обменялись мнениями по «ключевым аспектам международной обстановки».

В пресс-службе Александра Лукашенко о состоявшемся телефонном разговоре пока ничего не сообщается.

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