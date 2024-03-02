Билеты на автобусы из Минска в Варшаву и Вильнюс резко подорожали с марта 2 2.03.2024, 16:11

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Из-за закрытия погранпереходов.

Билеты на автобусы из Минска в Варшаву и Вильнюс дорожают у перевозчиков с марта, обращает внимание Office Life.

В колл-центрах компаний-перевозчиков подтвердили журналистам, что цены на билеты Минск-Варшава и Минск-Вильнюс с марта увеличились, но у разных перевозчиков они разные. В марте стоимость самого дешевого билета на автобус Минска- Вильнюс составляет 80 белорусских рублей, самого дорогого - 140 белрублей.

Ранее добраться до Вильнюса автобусами «Минсктранс» можно было на 25 BYN дешевле. Теперь билеты - 125 белрублей, говорится в статье.

Стали дороже и билеты на автобусы Минск-Варшава. Если перевозчик «Эколайнс» в конце февраля продавал билет за 130 белрублей и даже за 90 рублей за несколько дней до отправления, то поездка в марте у него стоит уже 200 BYN. На автобусы «Интеркарс» билеты стоят сейчас 130-140 белрублей, когда в конце февраля они стоили 105 рублей.

У иностранных перевозчиков цены еще выше: «Минска-Вильнюс» за 36-41 евро (около 122-139 белрублей в эквиваленте), «Минск-Варшава» с пересадкой возможна за 60 евро (204 рубля), обращают внимание журналисты.

Причиной роста тарифов перевозчики называют закрытие Литвой с 1 марта еще двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. А также планы литовских властей сократить количество разрешений на рейсы для перевозчиков.

Также среди причин увеличения тарифов называется и желание отечественных перевозчиков сравнять цены с предложением иностранных перевозчиков.