Умер известный белорусский скульптор Игорь Голубев

Умер известный белорусский скульптор Игорь Голубев4
- 2.03.2024, 16:42
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Вы точно видели его работы.
В возрасте 62 лет умер белорусский скульптор Игорь Голубев. Об этом сообщили его друзья в социальных сетях.
Голубев — уроженец Витебска. Он был членом Белорусского союза художников.
Скульптор известен как создатель нескольких памятников известным историческим личностям Беларуси: Владимиру Короткевичу в Орше, Язепу Дроздовичу в Минске (это была его первая работа в 1993 году), Наполеону Орде в Иваново, Евфросинье Полоцкой в Полоцке и Минске, Василию Тяпинскому и Симону Будному во внутреннем дворике БГУ.
На площади Независимости в Минске, возле Красного костёла, также установлена его монументальная скульптурная композиция «Архангел Михаил, побеждающий змея». Эту скульптуру мастер считал «самой любимой и дорогой сердцу».