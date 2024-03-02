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Умер известный белорусский скульптор Игорь Голубев

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  • 2.03.2024, 16:42
  • 4,738
Умер известный белорусский скульптор Игорь Голубев
Игорь Голубев
Фото: shumilino.by

Вы точно видели его работы.

В возрасте 62 лет умер белорусский скульптор Игорь Голубев. Об этом сообщили его друзья в социальных сетях.

Голубев — уроженец Витебска. Он был членом Белорусского союза художников.

Скульптор известен как создатель нескольких памятников известным историческим личностям Беларуси: Владимиру Короткевичу в Орше, Язепу Дроздовичу в Минске (это была его первая работа в 1993 году), Наполеону Орде в Иваново, Евфросинье Полоцкой в Полоцке и Минске, Василию Тяпинскому и Симону Будному во внутреннем дворике БГУ.

На площади Независимости в Минске, возле Красного костёла, также установлена его монументальная скульптурная композиция «Архангел Михаил, побеждающий змея». Эту скульптуру мастер считал «самой любимой и дорогой сердцу».

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