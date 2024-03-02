Бывший украинско-белорусский футболист Милевский рассказал, как оказался в коме 6 2.03.2024, 17:01

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Из-за алкоголизма.

Бывший нападающий киевского и брестского «Динамо», а также сборной Украины Артем Милевский рассказал, как оказался в коме из-за алкоголизма.

В интервью, которое экс-форвард выложил на своей странице в Telegram, он поделился подробностями сложной жизненной ситуации:

«С чего все началось. Мы смотрели футбол. Это был «Реал» — «Унион» в Лиге чемпионов. Мы смотрели его с Серегой. Я немного, как обычно к тому времени, дал джазу, ромчик попивал. Мы с Серегой поспорили, условно когда уже кончалась игра.

Сережа — это мой близкий товарищ, мы с недавних пор очень хорошо дружим, он акционер в букмекерской конторе, которая находится в Европе. У нас сошлись интересы, мы часто проводим время вместе, думаем над всяческими проектами вместе.

Он очень хороший, добрый человек, напоминающий немного меня в его возрасте. Смотрим мы футбол. Поспорили мы с ним, он говорит: «Тема, уже надо ехать. Может, съездим, прокапаемся? Съездим в больницу». Я говорю: «Подожди, завтра. Завтра, завтра, завтра».

Мне не было плохо, но я понимал, что уже немного пора из этого выходить. И все оттягивал. Приехала наша общая подруга Ирка Ашкенази. И мы поспорили, если «Реал» выиграет, то я соглашаюсь и едем прокапаться. Условно, только прокапаться, на тот момент речь шла только об этом.

0:0, 94-95-я минута, Беллингем забивает, а Серега говорил, что если «Реал» выигрывает, то едем. Я говорю: «Хорошо, договорились». Времени уж сколько, 23.45. Вызвали больницу, погрузились туда и уехали. Приезжаем, я: «Сейчас прокапаюсь и по домам снова».

В итоге сложилось так, что нет, молодой человек, вам нужно остаться. Я опять-таки без паники думаю, ну остаться день-два условно, сделать все процедуры, и все, я свободен, буду гулять, вернусь живчиком. В итоге, я засыпаю под капельницей. То есть меня усыпляют, я засыпаю. И просыпаюсь, условно говоря, только через 6 дней. Ты можешь себе представить?

Но когда я проснулся, мое первое впечатление было, что у меня было много снов, отрывками, раз ситуация, два ситуация, третья, четвертая. И я думал, что мне просто дали какое-то снотворное, и я поспал может часов 20, 24. И когда я просыпаюсь, весь в проводах. Пацаны стоят. Говорят: «Привет ты нормально? 6 дней спал». Как врачи объяснили и ребята, я был 6 дней в искусственной коме», — резюмировал Милевский.