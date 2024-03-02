закрыть
2 марта 2024, суббота, 18:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Военный аналитик: Ресурс Су-34 у РФ исчерпается

  • 2.03.2024, 17:22
  • 4,156
Военный аналитик: Ресурс Су-34 у РФ исчерпается

Названы сроки.

С начала года ВСУ сбили 11 российских истребителей Су-34. С таким успехом аннигиляции российской тактической авиации, у РФ исчерпается ресурс Су-34 через месяца-два, прогнозирует военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«На сегодняшний день у ВКС РФ около 80 боеспособных Су-34. При этом, практически все из них применяются для нанесения ударов КАБ. За сутки на 1 марта было задействовано 60 Су-34. То есть, основная масса курятника Су-34 сосредоточена именно на нашем направлении», - отметил он.

Коваленко добавил, что в какой-то момент, нехватку Су-34 Россия должна будет компенсировать Су-24 или Су-30:

«А это означает очередной рост потерь в связи со снижением качественного ТТХ показателя носителей. Битва за воздушное пространство продолжается».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип