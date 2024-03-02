Военный аналитик: Ресурс Су-34 у РФ исчерпается 2.03.2024, 17:22

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Названы сроки.

С начала года ВСУ сбили 11 российских истребителей Су-34. С таким успехом аннигиляции российской тактической авиации, у РФ исчерпается ресурс Су-34 через месяца-два, прогнозирует военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«На сегодняшний день у ВКС РФ около 80 боеспособных Су-34. При этом, практически все из них применяются для нанесения ударов КАБ. За сутки на 1 марта было задействовано 60 Су-34. То есть, основная масса курятника Су-34 сосредоточена именно на нашем направлении», - отметил он.

Коваленко добавил, что в какой-то момент, нехватку Су-34 Россия должна будет компенсировать Су-24 или Су-30:

«А это означает очередной рост потерь в связи со снижением качественного ТТХ показателя носителей. Битва за воздушное пространство продолжается».