Гарри Каспаров: Некоторые регионы могут отделиться от России
- 2.03.2024, 17:57
- 1,014
А на месте РФ может возникнуть конфедерация.
Известный российский оппозиционный политик Гарри Каспаров поделился с idelreal.org своим видением будущего России:
– Вы сказали, что, возможно, на месте нынешней России возникнет конфедерация.
– Я слово «конфедерация» использовал как наиболее подходящее. Я не могу загадывать. Есть, скажем, Федеративная Республика Германия, есть Соединенные Штаты Америки. Мы, скорее всего, должны прийти к какой-то такой форме.
– Значит, в любом случае построение новой России должно уже пойти «снизу», из регионов?
– Естественно. Должно быть согласие. Почему я говорю про Германию, например? Совершенно очевидно, что имперский центр в его нынешнем виде не может существовать, потому что он всегда является генератором сверхцентрализации и, соответственно, военной экспансии. Это всегда так бывает. Центр, собирающий мзду с регионов, должен оправдывать это накачиванием военной мускулатуры.
– Вы упомянули, что гипотетически некоторые регионы могут отделиться.
– Могут.
– Можете привести пример, кто, на ваш взгляд, на это способен?
– Я реагирую на то, что я читаю. Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Чечня... Я подозреваю, что это маловероятно, но нельзя никоим образом заявлять, что этого не будет никогда. Это нормальная переговорная форма, процесс: «Давайте сядем, поговорим. Хотите уходить – ну, что теперь сделать? Подумайте, выгодно вам это или невыгодно».