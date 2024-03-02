Гарри Каспаров: Некоторые регионы могут отделиться от России 2.03.2024, 17:57

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Гарри Каспаров

А на месте РФ может возникнуть конфедерация.

Известный российский оппозиционный политик Гарри Каспаров поделился с idelreal.org своим видением будущего России:

– Вы сказали, что, возможно, на месте нынешней России возникнет конфедерация.

– Я слово «конфедерация» использовал как наиболее подходящее. Я не могу загадывать. Есть, скажем, Федеративная Республика Германия, есть Соединенные Штаты Америки. Мы, скорее всего, должны прийти к какой-то такой форме.

– Значит, в любом случае построение новой России должно уже пойти «снизу», из регионов?

– Естественно. Должно быть согласие. Почему я говорю про Германию, например? Совершенно очевидно, что имперский центр в его нынешнем виде не может существовать, потому что он всегда является генератором сверхцентрализации и, соответственно, военной экспансии. Это всегда так бывает. Центр, собирающий мзду с регионов, должен оправдывать это накачиванием военной мускулатуры.

– Вы упомянули, что гипотетически некоторые регионы могут отделиться.

– Могут.

– Можете привести пример, кто, на ваш взгляд, на это способен?

– Я реагирую на то, что я читаю. Башкортостан, Татарстан, Дагестан, Чечня... Я подозреваю, что это маловероятно, но нельзя никоим образом заявлять, что этого не будет никогда. Это нормальная переговорная форма, процесс: «Давайте сядем, поговорим. Хотите уходить – ну, что теперь сделать? Подумайте, выгодно вам это или невыгодно».