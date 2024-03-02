В Красном море хуситы пустили на дно корабль 3 2.03.2024, 18:12

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Он затонул после обстрела.

Йеменские хуситы последние несколько месяцев атакуют с помощью ракет и беспилотников международные грузовые суда в Красном море. Теперь первый корабль — «Рубимар» — затонул после обстрела, пишет BILD.

Атака на «Рубимар» состоялась ещё 18 февраля. Получив серьёзные повреждения, корабль бесконтрольно дрейфовал на север и впоследствии затонул. Об этом сообщает правительство Йемена.

Ещё до затопления американские военные предупредили о серьезном экологическом ущербе. «Рубимар» перевозил 41 тысячу тонн удобрений. Кроме того, вокруг корабля образовалось нефтяное пятно длиной в километр. Экипаж судна после атаки был эвакуирован в небольшую африканскую страну Джибути.

Йеменские хуситы начали обстреливать торговые корабли после начала операции израильской армии в секторе Газа. Таким образом хуситы причинили значительный ущерб международной торговле, поскольку маршрут через Красное море связывает Европу и Азию. По данным Всемирной конференции ООН по торговле и развитию, объёмы торговли, проходящей через Суэцкий канал, за последние два месяца упали на 42%.

В ответ на атаки США и Великобритания уже неоднократно атаковали позиции хуситов в Йемене.