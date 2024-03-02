Редкий медный кинжал возрастом 4000 лет обнаружили в Польше 2.03.2024, 19:58

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Он мог принадлежать богатому воину.

Кладоискатель нашел медный кинжал возрастом 4 000 лет в лесу недалеко от деревни Корженица на юго-востоке Польши. На сегодняшний день — это старейший артефакт такого рода, обнаруженный на юго-востоке страны. Единственный подобный кинжал находили в Польше в 1960-х годах. Поэтому находка стала большим сюрпризом для ученых, пишет «Хайтек».

Археологи обследовали место, где кладоискатель нашел кинжал, но других артефактов не обнаружили. Поэтому связать оружие с конкретной археологической культурой возможности нет.

Однако археологам удалось датировать кинжал, сравнив его с аналогичными артефактами, которые находили в Центральной Европе и украинской лесостепи. Анализ показал, что кинжал Корженица использовали где-то во второй половине III тысячелетия до нашей эры.

Человек, использовавший кинжал, вероятно, был «воином очень высокого социального статуса», объясняют ученые. Однако маловероятно, что его использовали бы в бою. Оружие из меди довольно мягкое.