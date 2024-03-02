Российского теннисиста с позором выгнали с полуфинала турнира в Дубае 12 2.03.2024, 20:25

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Он обматерил судью.

Российский теннисист Андрей Рублев, пятая ракетка мира, дисквалифицирован с матча полуфинала турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Причиной стал мат в сторону линейного судьи в концовке третьего сета встречи с 23-й ракеткой мира из Казахстана Александром Бубликом. Победа в матче была присуждена казахстанцу, а матч остановили при счете 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 5:6, пишет «Чемпионат».

К моменту окончания встречи теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. За это время Андрей Рублев выполнил девять эйсов, реализовал три брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. На счету Александра Бублика 21 подача навылет, три реализованных брейк-пойнта и шесть двойных ошибок.