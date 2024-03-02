Жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ» впервые выиграло Суперкубок Беларуси 2 2.03.2024, 20:40

Судьбу футбольного матча решила серия пенальти.

В Солигорске 2 марта состоялся первый официальный матч нынешнего футбольного сезона. Жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ» в игре за Суперкубок Беларуси победило по пенальти минское «Динамо» — 4:3, пишет «Трибуна».

В матче за трофей «Динамо» играло на правах чемпиона страны 2023 года, а «Торпедо-БЕЛАЗ» — обладателя Кубка Беларуси. Интересно, что ни одна из команд до этого не побеждала в Суперкубке, который разыгрывается в Беларуси с 2010 года.

Соперники одинаково неудачно выступили в прошлом году на международной арене. В Лиге конференций «Динамо» по сумме двух матчей уступило боснийскому «Железничару», а «Торпедо-БЕЛАЗ» вылетело из турнира, проиграв кипрскому клубу АЕК.

Игра в Солигорске получилось скучной до перерыва. Во втором тайме футболисты из Жодино выглядели предпочтительнее и упустили пару хороших моментов в концовке.

По регламенту после основного времени матча сразу последовала серия пенальти. «Торпедо-БЕЛАЗ» было удачливее — 4:3.