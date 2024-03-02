В аэропорту Санкт-Петербурга объявлен план «Ковер» из-за атаки дрона 2.03.2024, 20:50

1,632

Самолеты кружат рядом с городом.

В аэропорту российского Санкт-Петербурга введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотника. Самолеты кружат рядом с городом, сообщил прокремлевский Telegram-канал BAZA.

Сегодня утром в городе БПЛА упал на жилой дом на Пискаревском проспекте — никто не пострадал, было повреждено несколько квартир.

В последствии глава Ленобрасти сообщил, что в Ломоносовском районе области сработали средства ПВО — воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива.