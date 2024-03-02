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Ученые: Частицы с одинаковым зарядом могут притягиваться

  • 2.03.2024, 21:13
Ученые: Частицы с одинаковым зарядом могут притягиваться

Не только противоположности.

В новом исследовании физики Оксфордского университета выяснили, что частицы с одинаковым зарядом в растворе могут притягивать друг друга на больших расстояниях.

Ученые выяснили, что отрицательно заряженные частицы притягиваются друг к другу, формируя кластеры в воде. Этот феномен оказался обратным для положительно заряженных частиц, которые, напротив, отталкивались, пишет New Voice.

Эти открытия имеют прямое значение для процессов самосборки, кристаллизации и фазового разделения на молекулярном уровне.

Авторы пишут, что это открытие заставляет пересмотреть принятые представления о взаимодействиях между частицами и может иметь значительное влияние на различные области, включая фармацевтическую промышленность и молекулярную агрегацию при патологических состояниях.

Профессор Мадхави Кришнан, руководивший исследованием, отметил: «Это фундаментальное открытие стало возможным благодаря усилиям наших исследователей, которые продвинули науку в этой области».

Изучение свойств межфазного электрического потенциала растворителя предоставляет новые перспективы для науки, ранее считавшиеся недостижимыми.

Это исследование отражает важность пересмотра основополагающих теорий в науке и привлекает внимание к роли случайных открытий в современной научной практике.

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