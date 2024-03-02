ВСУ выбили оккупантов под Купянском 2.03.2024, 21:25

2,734

Силы обороны Украины отбросили врага у Табаевки.

Подразделения Вооруженных сил Украины сумели продвинуться вперед на Купянском направлении Харьковской области.

Об этом сообщает ресурс DeepState. При этом также публикуется обновленная карта боевых действий.

Уточняется, что удачными действиями отличились бойцы Первого штурмового батальона 67-й отдельной механизированной бригады, а также 103-й отдельной бригады территориальной обороны.

«Силы обороны отбросили врага у Табаевки. Противник продвинулся в Ивановском и Новомихайловке. Обновлена линия столкновения в Георгиевке. В боях за Табаевку хотим отметить 1 ОШБ 67 ОМБр и 103 ОБрТрО», - говорится в сообщении.