Представитель РПЦ в Беларуси наградил карателя Кубракова орденом 7 2.03.2024, 22:14

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Иван Кубраков

И отслужил литургию за сотрудников МВД.

Представитель РПЦ в Беларуси митрополит Вениамин наградил министра внутренних дел Ивана Курбакова орденом Кирилла Туровского. Об этом сообщает пресс-служба Белорусской православной церкви, которая подчиняется РПЦ.

Церемония награждения прошла после того, как митрополит Минский и Заславский Вениамин провел заупокойную литию о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках МВД.

Согласно «Положению о наградах Белорусской православной церкви», такие ордены, как получил Кубраков, вручаются за «конкретные деяния во славу Божию и на благо БПЦ.

Министр Кубраков — один из главных лукашистских карателей, ответственных за преступления против человечности.