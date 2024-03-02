Какие цены на овощи и фрукты на Комаровке в начале марта 2.03.2024, 22:37

Многое дешевле, чем в магазинах.

Корреспондент агентства «Минск-Новости» побывал на Комаровском рынке и рассказал о ценах на фрукты, ягоды и овощи. Вот сколько придется потратить на популярные продукты.

Почем фрукты и ягоды

Цены на апельсины начинаются от 2,90 рубля за кило. Более крупные экземпляры — от 4,50 до 19,90 рубля.

Грейпфруты отдают за 3,50−12 рублей, лимоны — за 3,50−12,90, мандарины — за 5,90−22, помело — от 5,50 рубля.

Если в столичных магазинах в начале марта бананы в среднем продают за 5,50−6 рублей, то на Комаровке цены — от 2,90 рубля.

За килограмм винограда разных сортов придется отдать от 4,50 до 39,60 рубля.

За гранаты и киви просят от 3,90 рубля. Груши обойдутся в 4,90, а порой и в 18 рублей, а яблоки — от 2,50 рубля.

Удастся отыскать на рынке и хурму от 5,90 рубля.

Ягод на Комаровке в начале марта тоже хватает. Сейчас не сезон, и за килограмм клубники придется отдать от 40 рублей. Такое же количество клюквы можно приобрести за 15 рублей. За 100 граммов голубики — от 9,90, за 125 граммов малины — 12–25 рублей.

Сколько стоят зелень и овощи

Пучок салата обойдется в 2,50 рубля, петрушки и укропа — 1,50, кинзы, рукколы и шпината — 3,50 рубля.

В последнее время подешевели баклажаны. Зимой килограмм продавали за 6,50−14 рублей, а теперь можно найти и за 4,90 рубля.

Импортные кабачки отдают за 3,90−11,50 рубля, отечественную белокочанную капусту — за 1,50−3 рубля, картофель — по цене от 89 копеек до трех рублей.

Многие берут репчатый лук. Цена — от 99 копеек до 3,50 рубля. Правда, салатная версия обойдется дороже — от восьми до 25 рублей. Морковь предлагают за 99 копеек — 3,50, крупные перцы — за 6,50−16,90, а свеклу — за 1,49−три рубля.

Огурцы можно найти за 5,50−20, помидоры — от 4,50 (черри стоят дороже — от 8,50 до 30 рублей).

В начале весны не составит труда купить редис. За полкило продавцы просят семь-восемь рублей, однако можно купить пучок и за пять.

Чеснок все еще в списке дорогих товаров на рынке. Цена на него варьируется от 9,90 до 35 рублей за кило.