С чем полезно есть пюре: диетолог назвала неожиданные продукты 1 20.03.2024, 13:49

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Углеводы, которые есть в картофеле, нужны для работы мозга.

После того, как стало известно, какая картошка самая полезная, многих интересует с чем же этот продукт лучше всего сочетать.

Дипломированный диетолог Top Nutrition Coaching Кортни Пелитера порекомендовала есть картофельное пюре с хорошими источниками белка, пишет PBN.

«Я бы порекомендовала сочетать картофельное пюре с чем-то вроде фасоли или тофу, чтобы обеспечить дополнительный белок и дольше сохранять чувство сытости», - отметила эксперт.

Диетолог из Top Nutrition Coaching Даниэль Смит добавила, что углеводы, которые содержатся в картофеле, могут обеспечить быстрый заряд энергии, помочь в упражнениях на выносливость и, в частности, необходимы для работы нашего мозга.

«Картофель содержит различные соединения, в том числе флавоноиды, каротиноиды и фенольные кислоты, которые действуют как антиоксиданты», - объясняет эксперт. По ее словам, эти вещества способны помочь снизить риск хронических заболеваний путем борьбы с окислительным стрессом в организме.