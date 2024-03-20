Спятивший завхоз Александр Невзоров

20.03.2024, 15:06

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Александр Невзоров

Крушение Путина абсолютно неизбежно.

Крушение путинизма абсолютно неизбежно.

Вопрос лишь в том «сколь скоро» это произойдет; какое количество людей режим успеет переломать и убить до момента своего краха?

Любопытно и то, насколько кровавым будет финал русского рейха?

Уже сейчас понятно, что ущерб, причиненный России путинской диктатурой компенсировать не удастся ничем и никогда.

Путинизм очень крепко врос в тело России. Он пропитал собой все госструктуры, въелся во все институты власти.

Это не прибавляет самому режиму прочности, но вот «структуры» обрекает на распад вместе с «рейхом».

Это гарантирует не просто развал страны, а ее аннигиляцию. Шансов нет. Перспектив - тоже. Точка «непоправимости» давно пройдена.

Важно не поддаваться не только на болтовню русского фюрера, но и на всю эстетико-бюрократическую магию «речей, позлащенных залов, орлов» и прочей бутафории. Все это рассыпается в прах от одного прикосновения революции, любимой дочки истории.

Наблюдая за Путиным следует помнить, что перед вами всего лишь спятивший завхоз гниющей заживо страны.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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