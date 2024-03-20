Налоговики нагрянули с проверками сразу в три ТЦ Минска 20.03.2024, 17:32

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Что они выявили?

Сотрудники налоговой сегодня, 20 марта, нагрянули с проверками в три торговых центра Минска. Об этом сообщили в Управлении оперативных мероприятий столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.

Контрольные мероприятия, в частности, затронули точки, торгующие одеждой и обувью.

В налоговой сообщили, что среди выявленных нарушений: прием наличных мимо кассы, нарушения законодательства о маркировке, реализация товаров без наличия документов, подтверждающих факт их приобретения.