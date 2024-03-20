Создан робот, который может подать ужин и поддержать беседу с человеком 20.03.2024, 20:30

Он работает под управлением искусственного интеллекта.

Робот-андроид, который может научиться варить кофе, просто наблюдая за человеком, теперь может поддержать беседу. Это стало возможно благодаря интеграции с технологией OpenAI, сообщает Live Science.

В новом ролике, опубликованном создателями, робота, которого назвали Figure 01, попросили выполнить ряд простых задач в помещении, которое похоже на кухню. Сначала робота попросили описать, что он видит перед собой, а затем дать человеку что-то поесть, тот протянул яблоко. Пока робот убирал на столе, его попросили объяснить, почему он выбрал яблоко. Figure 01 отвечал на все вопросы механизированным, но дружелюбным голосом.

В видео компания-разработчик заявила, что оно создано в интеграции с технологией, разработанной компанией OpenAI, которая создала знаменитый чат-бот ChatGPT. Но маловероятно, что в робота встроили именно ChatGPT, поскольку тот обычно не использует слова-паузы, такие как «хм», как это делает Figure 01.

With OpenAI, Figure 01 can now have full conversations with people



-OpenAI models provide high-level visual and language intelligence

-Figure neural networks deliver fast, low-level, dexterous robot actions



Everything in this video is a neural network: pic.twitter.com/OJzMjCv443 — Figure (@Figure_robot) March 13, 2024

Если все происходит так, как показано в видео, то оно демонстрирует два ключевых достижения в робототехнике. Первое – легкие, самоконтролируемые движения роботов. Они предполагают разработку точных двигателей, приводов и захватов, которые были вдохновлены суставами и мышцами, а также двигательное управление, которое позволяет им манипулировать объектами для деликатного управления ими.

Даже для того, чтобы просто взять чашку, необходима интенсивная работа, которая позволяет активировать мышцы в строгой последовательности.

Второе достижение — это обработка естественного языка в реальном времени благодаря добавлению движка OpenAI.

Вместе с тем, издание отмечает, что настроено скептически по отношению к опубликованному видео. Оно указывает на то, что робот дважды использует звуки «эээ», как человек. Поэтому возникают вопросы, каким образом речевой движок искусственного интеллекта мог включить такие звуки. Издание считает, что видео может быть демонстрацией технологии, над которой работает компания.