Белоруска удивила TikTok ссобойкой для мужа-дальнобойщика 7 20.03.2024, 22:26

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Вы такого явно не видели.

Белоруска, у которой муж – дальнобойщик, показала в TikTok домашние заготовки, которые она готовит ему в рейсы. Общий вес такой ссобойки занимает не один десяток килограмм. Зрители оставили разные отзывы под роликом: кто-то считает, что девушка правильно делает и она «большая умничка», а другие критикуют хозяйку, мол, не стоит этого делать, а вдруг муж этими продуктами любовницу кормит.

Наша землячка Ирен рассказала в TikTok, что ее муж работает дальнобойщиком, от 1,5 до 3 месяцев он может находиться в рейсах в России. Девушка решила облегчить жизнь мужа на работе и готовит ему огромные ссобойки из полуфабрикатов, также она вручает супругу готовые блюда. Замороженными продуктами девушка забивает переносной 50-литровый морозильник, мужчина забирает его с собой в тягач, пишет «Зеркало».

В одном ролике Ирен продемонстрировала приготовленные съестные припасы для мужа. Вот что там было:

блинчики с тремя разными начинками: два пакета с ветчиной и сыром, по одному пакету с субпродуктами, а также грибами и яйцами,

два пакета маринованных свиных отбивных по 10−15 штук в каждом,

тазобедренная часть свинины (но девушка отметила, что неизвестно, пригодится ли она),

мясные маринованные рулеты с зажаркой из овощей,

плечевая часть цыпленка замаринованная в медово-чесночном соусе,

два лоточка с замаринованными кусочками из шейной части свинины,

мясные гнезда (правда заботливая жена не знает, как муж будет их готовить, потому что дома их запекают в духовке, понятно, что у водителя в рейсе ее нет),

четыре пакета овощной зажарки из моркови и лука (тиктокерша объяснила, что муж ее быстро расходует, поэтому просил положить побольше),

два вида соленого домашнего сала,

несколько пакетов разных видов котлет,

два лотка домашнего шпика с разными начинками,

два вида голубцов — со свининой и курицей, а также «ленивые» голубцы,

два пакета домашнего фарша,

сырники,

домашние колбаски,

несколько видов фрикаделек,

отдельно упаковываются разные виды каши, закатанные в полулитровые стеклянные банки,

готовые продукты для перекуса: запеченная голень цыплят, мясные гнезда фаршированные грибами, сальтисон, сосиски в тесте и пирожки.

После того, как белоруска стала публиковать видео с ссобойками для мужа, она получила много одобрительных отзывов, но на нее обрушились и хейтеры. Приводим часть комментариев, которые они оставили под роликами:

«Я когда-то тоже в командировку так собирала. Любовница ела, за ушами трещало».

«Девочки, 21 век, уже повсюду есть магазины и кафе. Зачем все это? Порадуйте мужа перед поездкой, купите красивое белье, ужин и свечи. Это он оценит и запомнит больше, я вам гарантирую».

«Я сейчас очень рада, что мой дальнобойщик ездит в Европу и ему кроме портфельчика с носками больше ничего не надо собирать».

«Он больше съедает, чем зарабатывает».

«Лучше пусть дома сидит, чем столько жратвы готовить, тазиками. Устройте дворником, будет выгоднее».

«Он на всю жизнь уезжает? Нам с мужем этого хватит на 2 месяца. Еще и гостей можно накормить».

«А не проще найти работу поближе к дому? Целую корову съедает в командировке, дома сколько съедает. Холестерин, наверное, зашкаливает, столько мяса есть».

На негативные комментарии блогерша записала отдельный ролик. В нем она рассказала, что ее супруг не «бытовой инвалид» и может приготовить еду сам. Однако Ирен знает, что профессия дальнобойщика трудная, у людей, которые ее выбрали, очень страдает здоровье.

— Огромное количество ребят работают в этой сфере. Думаю, никто не пошел туда из-за хорошей жизни, каждый жертвует времяпровождением с семьей для того, чтобы больше заработать, чем у нас. Мне хочется отблагодарить своего мужа так, как я могу это сделать — помочь ему, облегчить его быт, — объяснила свою позицию девушка.

Она отметила, что в рейсе магазинов и кафе по дороге может и не быть, к тому же по пути может произойти поломка. В такие моменты мужа выручают заготовки. Также иногда муж встречается с коллегами на парковке, там они проводят время, запасы быстро расходятся.

— Мне не составляет труда отдать 2−3 дня по 4 часа своего времени, чтобы все это сделать. Муж все делает для нас, обеспечивает безбедную, беспроблемную жизнь. Я могу проводить свое время с кайфом, могу заниматься, чем хочу, собой. Порадовать своего мужа, разве это много?