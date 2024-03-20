В США изобрели самонагревающееся дорожное покрытие 2 20.03.2024, 23:01

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Разработка обещает сделать революцию на дорогах.

Исследователи из Инженерного колледжа Дрекселя объявили о разработке самонагревающегося бетона, который обещает сделать революцию на дорогах северо-восточных регионов США, передает «Новое время».

Этот особый бетон, известный как бетон Drexel, был разработан для борьбы со снегом и льдом. Плиты размером 75 на 75 см уже показали свою эффективность на дорогах рядом с кампусом.

Для создания чудо-бетона группа исследователей решила включить в состав стройматериала вещество с фазовым переходом. Им стал, парафин низкой температуры плавления, который выделяет тепло при переходе из жидкого в твердое состояние, что помогает поддерживать температуру поверхности выше нуля.

Амир Фарнам, один из ученых, отметил, что этот самонагревающийся бетон может предотвратить образование льда и снизить необходимость механического удаления снега. Он также подчеркнул, что это важный шаг в направлении создания более экологически чувствительной и устойчивой инфраструктуры.

В рамках исследования проводились тесты на прочность и эффективность бетона в реальных условиях. Показатели демонстрировали, что плиты с фазовым переходом поддерживали температуру поверхности на уровне от 5,5 до 12 до 55 градусов Цельсия в течение 10 часов, что было достаточно для таяния снега.

Этот прорыв не только уменьшит расходы на обслуживание дорог и тротуаров, но и повысит безопасность движения в зимние месяцы. Самонагревающийся бетон Drexel представляет собой инновационное решение, которое может стать стандартом для будущих дорожных работ, особенно в северных регионах, где зимние условия создают серьезные вызовы для инфраструктуры.