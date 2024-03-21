Беларус насмерть сбил человека во время акции протеста фермеров в Польше 21.03.2024, 8:52

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Гражданин Беларуси был трезв.

Из-за акции фермеров на скоростной трассе в Польше образовалась пробка. Один из водителей, уставший ждать в машине, когда движение вновь начнется, вышел из автомобиля, и его сбил проезжавший белорус. Об этом пишет телеграм-канал «Инфополе|Новости Польши».

Авария со смертельным исходом произошла 20 марта на скоростной трассе S8, недалеко от деревни Дзялоша в Нижнесилезском воеводстве.

Из-за протеста фермеров там образовалась пробка. 36-летний водитель автомобиля был вынужден остановиться, в какой-то момент его терпение не выдержало, он покинул машину и перешел на другую сторону дороги.

Его сбил автомобиль, ехавший во встречном направлении. За рулем машины находился 49-летний гражданин Беларуси. Он был трезв.

Несмотря на реанимацию, пострадавшего спасти не удалось. По данным польских СМИ, трагедия произошла примерно в 1,5 км от места проведения акции протеста.

20 марта польские фермеры проводили акции протеста в 430 населенных пунктах и дорогах Польши.