«Сами не знают, что дать, и продают подороже» 10 21.03.2024, 10:25

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иллюстративное фото

Фармацевт рассказала, что за лекарства на самом деле покупают белорусы в аптеках.

Белорусский фармацевт, и по совместительству активная пользовательница соцсетей, опубликовала видео, где рассказала о значении приставок в названиях некоторых лекарств. О чем говорят все эти «форте», «экстра» и «лонг»?

Девушка отметила, что, например, приставка «ретард» означает, что срок действия лекарства продлен. Это, по словам специалиста, позволяет принимать таблетки реже.

В названии с приставкой «форте» увеличена концентрация действующего вещества, а на упаковке с надписью «плюс» помимо основного состава есть еще и вспомогательный.

«Во всех аптеках бы работали такие знающие люди… А то спросишь — сами не знают, что дать, дают что подороже», — поблагодарила автора видео одна из пользовательниц.

«Офигеть, спасибо. Я думала, это чисто по приколу добавляют, чтобы разнообразить названия», — написала в комментариях другая, а третья ее поддержала:

«Я думала, их добавляют, чтобы название было крутым».