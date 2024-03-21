Ожидать ли дефицита бензина в Беларуси? 1 21.03.2024, 11:29

Россия просит увеличить поставки нефтепродуктов.

- Россия просит увеличить поставки нефтепродуктов после ударов по своим нефтеперерабатывающим заводом. Мне кажется, это не очень хорошая перспектива для Беларуси, - пишет в письме в редакцию сайта Charter97.org читатель из Минска Максим.

Между правительствами двух стран идут интенсивные переговоры о дополнительных поставках топлива из Беларуси на российский рынок. Причиной тому стали удары Украины по крупнейшим НПЗ на территории РФ. По информации из открытых источников, Кремль лишился около 12% нефтепереработки.

Наибольшие проблемы Москва испытывает с дизтопливом и бензином А-95. Решить этот вопрос пока не представляется возможным: необходимо либо сокращать экспортные поставки, оставив уже законтрактованное топливо в РФ, либо искать источники импорта.

Выплачивать неустойки за срыв контрактов российский бизнес, тесно интегрированный во власть, не хочет. И в этом плане очень лакомым кусочком выглядит белорусский сегмент производства. На Лукашенко могут надавить, чтобы он своим распоряжением приказал увеличить поставки для нужд России. Другое дело, что 60% белорусских нефтепродуктов также уходит на экспорт. В прошлом году на внутренний рынок попали лишь жалкие 7 миллионоа тонн – то, что было необходимо для обеспечения потребностей страны.

Что выберет диктатор: остаться без валюты или сократить насыщение внутреннего рынка? Ответ, похоже, очевиден.

В любом случае налицо опасность: помощь Лукашенко в удовлетворении потребностей России в топливе превращает белорусские НПЗ в абсолютно логичную цель для Вооруженных сил Украины.

Если украинская армия бьет по российской нефтепереработке с целью оставить Кремль без топлива, почему Кирилл Буданов должен делать исключение для Беларуси, которая помогает Москве эту проблему нивелировать?

Расстояние до Мозырского НПЗ от украинской границы – 28 километров.

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