Ожидать ли дефицита бензина в Беларуси?1
- 21.03.2024, 11:29
Россия просит увеличить поставки нефтепродуктов.
- Россия просит увеличить поставки нефтепродуктов после ударов по своим нефтеперерабатывающим заводом. Мне кажется, это не очень хорошая перспектива для Беларуси, - пишет в письме в редакцию сайта Charter97.org читатель из Минска Максим.
Между правительствами двух стран идут интенсивные переговоры о дополнительных поставках топлива из Беларуси на российский рынок. Причиной тому стали удары Украины по крупнейшим НПЗ на территории РФ. По информации из открытых источников, Кремль лишился около 12% нефтепереработки.
Наибольшие проблемы Москва испытывает с дизтопливом и бензином А-95. Решить этот вопрос пока не представляется возможным: необходимо либо сокращать экспортные поставки, оставив уже законтрактованное топливо в РФ, либо искать источники импорта.
Выплачивать неустойки за срыв контрактов российский бизнес, тесно интегрированный во власть, не хочет. И в этом плане очень лакомым кусочком выглядит белорусский сегмент производства. На Лукашенко могут надавить, чтобы он своим распоряжением приказал увеличить поставки для нужд России. Другое дело, что 60% белорусских нефтепродуктов также уходит на экспорт. В прошлом году на внутренний рынок попали лишь жалкие 7 миллионоа тонн – то, что было необходимо для обеспечения потребностей страны.
Что выберет диктатор: остаться без валюты или сократить насыщение внутреннего рынка? Ответ, похоже, очевиден.
В любом случае налицо опасность: помощь Лукашенко в удовлетворении потребностей России в топливе превращает белорусские НПЗ в абсолютно логичную цель для Вооруженных сил Украины.
Если украинская армия бьет по российской нефтепереработке с целью оставить Кремль без топлива, почему Кирилл Буданов должен делать исключение для Беларуси, которая помогает Москве эту проблему нивелировать?
Расстояние до Мозырского НПЗ от украинской границы – 28 километров.