В Беларуси запретили несколько марок пищевой фольги 1 21.03.2024, 12:18

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Одна из них довольно популярная.

В Госстандарте снова запретили несколько марок пищевой фольги. Одна из них довольно популярная, пишет tochka.by.

Алюминиевая фольга торговых марок Perfecto Linea и 4Season не соответствует требованиям регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» по санитарно-гигиеническим показателям.

По сути, алюминий выделяет в контактирующую с ней модельную среду, имитирующую пищевую продукцию, вещества в количествах, вредных для здоровья человек. В данной фольге зафиксировано опасное превышение данного показателя.

Содержание алюминия в модельной среде «0,3% раствор молочной кислоты, кипячение 30 минут, с последующей выдержкой при комнатной температуре» при норме не более 0,500 мг/дм3 составило (11,97±2,33) мг/дм3 для Perfecto Linea и (10,02±2,00) мг/дм3 для 4Season.

Также в последний список запретов попали детские игрушки, настольная игра «Монополия» (уже не в первый раз), одежда, наггетсы и несколько видов парфюма.

Какой фольги белорусы лишились

Разные марки этой продукции запрещают не в первый раз. Но после ограничения запретов на продажу товар не может одномоментно убираться с полок, поэтому некоторые опасные образчики еще можно случайно купить. Вот каких брендов стоит остерегаться.

Госстандарт с полок белорусских магазинов убрал опасную фольгу марок GR Sibirskaya и «Рыжий кот».

Согласно сообщению ведомства, эта продукция нарушает техрегламент «О безопасности упаковки», ведь она при контакте с продуктами выделяет недопустимое количество веществ, вредных для человека.

Кроме того, Госстандарт запретил фольгу Master FRESH, причем по той же причине.