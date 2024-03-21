В Грузии наказали шесть ресторанов, обслуживавших клиентов только на русском языке 2 21.03.2024, 16:25

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И обязали устранить нарушения.

В грузинском Батуми регулятор оштрафовал шесть заведений питания из-за того, что там предлагали меню только на русском языке и проигнорировали предупреждения по этому поводу.

Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода».

Агентство по вопросам конкуренции объявило о наложении штрафов на шесть заведений в Батуми, объяснив это тем, что обслуживание клиентов в них обеспечивалось почти исключительно на русском языке.

Агентство еще в ноябре 2023 года объявило им предупреждение и призвало устранить нарушения, но в указанные сроки этого не сделали.

Заведениям, часть которых работают как ФЛП, а некоторые – как ООО, придется заплатить штрафы в размере от 600 до 1800 грузинских лари (от 220 до более 660 долларов).

Грузинское законодательство предусматривает, что граждане должны иметь возможность получать любые услуги на территории страны на государственном языке.

Решение о штрафах не освобождает эти рестораны от обязанности устранить нарушения. Каким может быть штраф за дальнейшее игнорирование требования, не уточняют.