Все зеки на войне: в России начинают закрывать колонии 4 21.03.2024, 17:45

За ненадобностью.

В Красноярском крае России в ближайшее время закроют две колонии. Почти всех заключенных отправили на войну против Украины.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк Денисов, сообщает The Insider.

Отмечается, что в ближайшее время закроются два исправительно-трудовых учреждения, входящих в структуру Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

Денисов выступал перед депутатами с отчетом о проделанной работе за 2023 год и отметил, что количество жалоб на работу пенитенциарных учреждений в регионе уменьшилось ровно на четверть, если сравнивать с 2022 годом.

Правда, Денисов сразу признал, что связано это с тем, что самих заключенных стало меньше, и из-за этого даже приходится закрывать сами колонии. Он уточнил, что «разовое большое сокращение количества осужденных» произошло в условиях войны РФ против Украины.

Колонии со временем снова могут открыть

Издание пишет, что в Красноярском крае есть несколько исправительных колоний, где отбывают наказание мужчины, приговоренные к строгому режиму.

Денисов уверен, что закрытие колоний - временное явление и потом их снова придется открывать.

Он добавил, что «война рано или поздно закончится и все вернется на круги своя, ведь социальная структура общества не изменилась».

Россия использует заключенных для войны против Украины

РФ начала вербовать заключенных в первый год полномасштабного вторжения. Этим занимался основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин.

Однако после его смерти Росгвардия начала вербовать бывших заключенных, служивших в ЧВК «Вагнера», чтобы подчинить себе остатки наемников и усилить свою роль как внутренний орган безопасности.

Недавно стало известно, что Минобороны России начало вербовать женщин в тюрьмах и предлагает им отправиться на войну против Украины как штурмовиков или снайперов.

А на днях Госдума РФ поддержала законопроекты, позволяющие осужденным за изнасилование заключать контракты с Министерством обороны РФ. Таким образом, насильники смогут отправляться на войну в Украину.