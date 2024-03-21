Ученые создали «клей» для мозга 2 21.03.2024, 19:33

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Прорыв в нейрохирургии.

Биоинженеры из Института биологической инженерии Висса при Гарвардском университете совместно с Гарвардской школой инженерных и прикладных наук Джона А. Полсона (SEAS) и нейрохирургами из различных клиник разработали новый биоматериал для восстановления твердой мозговой оболочки, передает «Новое время».

Это решение может стать заменой существующим методам и имеет потенциал повлиять на практику нейрохирургии.

Твердая мозговая оболочка, выстилающая центральную нервную систему, играет важную роль в защите головного и спинного мозга. Утечка спинномозговой жидкости из-за повреждений или хирургических процедур может создать серьезные проблемы для пациентов. Исследователи представили новый биоматериал под названием «Dural Tough Adhesive» (DTA), который демонстрирует превосходные характеристики по сравнению с существующими герметиками.

Испытания на животных моделях in vivo и тканях человеческого происхождения ex vivo показали, что DTA обладает высокой механической прочностью и устойчивостью к повышенному внутричерепному давлению. В сравнении с коммерческим герметиком DuraSeal, DTA продемонстрировал более низкую частоту утечек и лучшую адгезию к твердой мозговой оболочке.

Это исследование открывает новые перспективы для нейрохирургии, предлагая более эффективное и безопасное решение для восстановления твердой мозговой оболочки.

Полученные результаты могут способствовать развитию биоматериалов и применению их в различных областях медицины, включая регенеративную медицину.