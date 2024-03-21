Белорус заразился опасной инфекцией, разделывая зайца

Белорус заразился опасной инфекцией, разделывая зайца5
- 21.03.2024, 20:06
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Это произошло в Шкловском районе.
Житель Могилева заразился опасной инфекцией, разделывая убитого зайца. Подробности рассказали Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Это произошло в Шкловском районе, где временно проживает мужчина. Могилевчанин разделывал тушу зайца, после чего у него диагностировали опасное заболевание — туляремию.
— Инфицирование произошло контактным путем при разделке туши, без использования перчаток, — прокомментировали эпидемиологи.
С момента заражения туляремией до появления клинических проявлений обычно проходит от 3 до 7 дней. Инфекция поражает лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, зев, легкие и ЖКТ. У больного наблюдаются выраженные симптомы общей интоксикации, продолжительная лихорадка и лимфаденит.
— Самым действенным методом специфической профилактики туляремии является иммунизация, которая проводится по показаниям, - добавили в центре.
При первых признаках болезни следует обратиться к врачу.
В Беларуси ежегодно регистрируют единичные случая туляремии. Например, на Могилевщине за последние 17 лет было зарегистрировано всего 14 случае заражения. Интересно, что и в 2021-м в области был похожий случай заражения туляремией.