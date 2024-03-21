Белорус заразился опасной инфекцией, разделывая зайца 5 21.03.2024, 20:06

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Это произошло в Шкловском районе.

Житель Могилева заразился опасной инфекцией, разделывая убитого зайца. Подробности рассказали Могилевском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Это произошло в Шкловском районе, где временно проживает мужчина. Могилевчанин разделывал тушу зайца, после чего у него диагностировали опасное заболевание — туляремию.

— Инфицирование произошло контактным путем при разделке туши, без использования перчаток, — прокомментировали эпидемиологи.

С момента заражения туляремией до появления клинических проявлений обычно проходит от 3 до 7 дней. Инфекция поражает лимфатические узлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, зев, легкие и ЖКТ. У больного наблюдаются выраженные симптомы общей интоксикации, продолжительная лихорадка и лимфаденит.

— Самым действенным методом специфической профилактики туляремии является иммунизация, которая проводится по показаниям, - добавили в центре.

При первых признаках болезни следует обратиться к врачу.

В Беларуси ежегодно регистрируют единичные случая туляремии. Например, на Могилевщине за последние 17 лет было зарегистрировано всего 14 случае заражения. Интересно, что и в 2021-м в области был похожий случай заражения туляремией.