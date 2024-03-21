В США разрабатывают самый большой в мире грузовой самолет 21.03.2024, 23:55

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Миссией WindRunner будет доставка гигантских лопастей на ветровые электростанции.

Американский стартап Radia разрабатывает самый большой грузовой самолет в мире. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как ожидается, WindRunner превзойдет Ан-225 – самый тяжелый самолет из когда-либо построенных, который был уничтожен в начале вторжения России в Украину.

WindRunner будет иметь объем грузового отсека 272 тысячи кубических футов, что сопоставимо с объемом трех олимпийских бассейнов. Он в 12 раз больше, чем у Boeing 747-400, и на 127 футов длиннее. Размах крыльев составляет 261 фут.

Отмечается, что миссией самолета WindRunner будет доставка гигантских лопастей, длиной 300 футов (91,4 м, – ред.), непосредственно на ветровые электростанции.

Самолет будет использовать экологическое авиационное топливо, а для посадки ему нужна только грунтовая или гравийная взлетно-посадочная полоса. Он сможет приземляться на взлетно-посадочные полосы, длиной 6000 футов (1800 метров), чего не может совершить ни один другой крупный коммерческий самолет.