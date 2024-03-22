В Минске госпитализировали женщину весом 300 килограммов 22.03.2024, 3:59

Ее доставили в больницу с помощью МЧС.

В одну из минских больниц поступила пациентка весом 300 кг. Доставить ее туда бригаде скорой помощи помогли работники МЧС, сообщил агентству «Минск-Новости» главный врач 11-й подстанции столичной службы «103» Евгений Юдаков.

Женщине около семидесяти лет, недавно она еще могла передвигаться самостоятельно. По какому поводу ее госпитализировали, не сообщается.

По словам Евгения Юдакова, городская станция скорой помощи заключила договор с МЧС. Так, если пациент весит 150 кг и больше, то, чтобы доставить его в больницу, вызывают спасателей. Если вес нуждающегося в госпитализации чуть меньше, медики используют эвакуационное кресло, которое ездит по ступенькам.

— Непросто, конечно, в этом случае бригаде скорой, но это намного легче, чем нести 140-килограммового богатыря на носилках. Кроме того, нам помогают окружающие: родственники пациента, соседи. В нашей практике немного столь тяжеловесных больных, — рассказал главный врач.