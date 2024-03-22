«Вдруг они готовят десант черных лебедей на резиденцию Лукашенко!» 22.03.2024, 9:04

О настоящей «любви» белорусов к диктатору.

Беларусь первая! В мире! Вот только не знаю радоваться по этому поводу или плакать, пишет читательница сайта Charter97.org из Минска.

«Мы, белорусы, мирные люди», — почти ежедневно поют на школьных занятиях и на различных лукашистских акциях, проводя так называемое патриотическое воспитание. Действительно, мирные. Нет у нас вооруженных восстания и нападений уже несколько десятков лет.

И тут вдруг — в Беларуси 185 экстремистских террористических формирований. Какой Ирак, Иран, Газа? Им и не снилось. Мелкие их ИГИЛ, Хезболла, их хуситы, талибы и другие террористы. Это же только одна организация на все государство. И близко не стояли они рядом с Беларусью.

Вот у нас экстремистская организация — «Ахова птушак Бацькаўшчыны». Ликвидировать! А вдруг они готовят десант черных лебедей на резиденцию! Опасные люди.

Или, например, книжный магазин «Кнігаўка». Как это они решились продавать потенциально опасную книгу «Осень патриарха». Вот прочитают белорусы и поверят в кончину диктатора (ведь у нас, согласно книге, последняя стадия) да и выйдут праздновать на площади! Попробуй убеди.

В списке экстремистских формирования найдется столько различных объединений, что, прочитав его до конца, понимаешь, что диктатору нигде не скрыться: нет той обители, где его ждут и ценят. В каждом городке, городе, деревне найдется экстремистское формирование! Вот она, реальная любовь белорусов к диктатору! Эх, жаль, что белорусы не имеют оружия, так как белорусы пока что «экстремист»" только в интернете и в своем дворе.

Недавно был ликвидирован и театр одного актера «Зніч». Очень опасен. Разве может быть в Беларуси два театра одного актера?

Но я надеюсь, что мы досматриваем остальное действие этого трагифарса.

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