О какой зарплате для счастливой жизни мечтают белорусы 4 22.03.2024, 11:22

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Названа и работа мечты.

Мечтают ли белорусы больше никогда не ходить на работу и получают ли они от своей профессии удовольствие? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, ресурс rabota.by провел онлайн-опрос среди своих пользователей. В нем приняли участие 1846 респондентов, из которых 65,5% были наемными работниками и еще порядка 28% находились в поиске работы по найму.

Из опрошенных чуть более трети (32,8%) указали, что получают удовольствие от своей работы. В то же время в следующем вопросе о мечтах больше никогда не ходить на работу ответы увеличились: 62,2% специалистов ответили положительно.

Практически 8 из 10 респондентов продолжили бы работать «для души» даже в случае получения доступа к неограниченному количеству денег. Примечательно, что в этом случае примерно каждый второй специалист хотел бы сменить сферу деятельности и профессию (52,5%).

В топ-3 наиболее распространенных причин, по которым опрошенные хотели бы продолжить работу, вошли желание сохранить общение с коллегами и другими людьми, стремление сохранить смысл и мотивацию жизни, а также самореализация и рост по карьерной лестнице.

Среди вариантов «Другое» встречались такие ответы, как:

желание посмотреть разницу и сравнить ощущения от заработка по нужде и без нее;

возможность «не разлениться» и продолжать узнавать новое, но уже в своем темпе, не гонясь за зарплатой;

и другие.

В пятерку наиболее популярных сфер для смены деятельности и профессии вошли такие профессиональные области, как:

«Искусство, развлечения, массмедиа»;

«Информационные технологии»;

«Автомобильный бизнес»;

«Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты»;

«Туризм, гостиницы, рестораны».

В качестве дополнительных вариантов респонденты отмечали желание заняться благотворительностью, ремесленнической деятельностью, флористикой и даже нумерологией.

Если говорить о заработных платах, то более 40% указали, что для счастливой и комфортной жизни им хотелось бы иметь заработную плату от 3000 до 5000 белорусских рублей.