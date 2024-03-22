В США создали искусственную хромосому человека 22.03.2024, 15:00

Это поможет в лечении рака и других опасных болезней.

Группа ученых из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете добилась значительного прорыва в области создания искусственных хромосом человека (HAC), который может стать ключом к передовой генной терапии и более эффективным методом лечения рака.

Этот прорыв представляет собой новую технику создания HAC из длинных конструкций дизайнерской ДНК, которая эффективно обходит технические препятствия, препятствующие их развитию.

Опубликованное в журнале Science исследование объясняет, что предыдущие методы создания HAC сталкивались с проблемой мультимеризации, при которой конструкции ДНК склонны объединяться в неуправляемые серии, что делало их использование непредсказуемым. Новый метод позволяет создавать HAC быстрее и точнее, что существенно ускорит исследования ДНК.

Профессор биохимии и биофизики Бен Блэк отметил, что новые HAC отличаются от старых подходов тем, что они могут формироваться из отдельных копий конструкции ДНК, что делает их более привлекательными для использования в биотехнологических приложениях. Кроме того, они существуют рядом с естественными хромосомами без изменения последних в клетке.

Первые искусственные хромосомы были разработаны 25 лет назад, но применение этой технологии к человеку оказалось сложным из-за размера и сложности человеческих хромосом. Однако усовершенствованный метод создания HAC открыл новые перспективы для более эффективной генной терапии и исследований ДНК.

Потенциальные преимущества искусственных хромосом включают более безопасные и продуктивные платформы для экспрессии терапевтических генов, а также возможность создания сложных белковых машин. Исследователи надеются, что их метод будет полезен для создания искусственных хромосом и для других высших организмов, включая растения для сельскохозяйственного применения.