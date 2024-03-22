Проблемы Кремля нарастают: российское дизтопливо застряло в море, а Индия полностью забанила «Совкомфлот» 4 22.03.2024, 17:28

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В последние месяцы США и их союзники ужесточили санкции в отношении российской нефти.

Россия начинает сталкиваться с все большими проблемами в экспорте нефти и нефтепродуктов на фоне ужесточения санкций со стороны Запада.

Как сообщает Bloomberg, на танкерах в море скопились большие объемы российского дизтоплива. Это свидетельствует о том, что Москве становится труднее найти покупателей для своей продукции.

Точные причины перенасыщения неясны, однако в последние месяцы США и их союзники ужесточили санкции в отношении российской нефти, добавив в черный список несколько посредников и суда, транспортирующие российское сырье и нефтепродукты. В частности, под блокирующие санкции попала государственная танкерная компания РФ «Совкомфлот».

На сегодняшний день эти ограничения уже привели к тому, все НПЗ Индии отказались принимать нефть с судов «Совкомфлота». Первым на такой шаг пошел крупнейший индийский переработчик компания Reliance, а теперь все НПЗ, как государственные, так и частные, проверяют право собственности на каждое судно, чтобы убедиться, что оно не имеет отношения к подсанкционному «Совкомфлоту», пишет агентство.

В «Совкомфлоте» уже признали, что наложенные Вашингтоном санкции оказывают воздействие на деятельность компании.

Трудности упомянутой российской компании означают, что у РФ становится меньше судов для экспорта нефти и нефтепродуктов. Вслед за сокращением флота придется уменьшить и скидки для покупателей на свое топливо, чтобы компенсировать более высокие расходы на фрахт, сообщили собеседники агентства.