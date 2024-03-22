«Главная цель — ликвидировать путинский режим» 22.03.2024, 17:50

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О ходе рейда в Белгородской и Курской областях рассказали добровольцы.

Более 1500 российских оккупантов убиты и ранены в результате рейда российских добровольцев в Белгородской и Курской областях, сообщил во время пресс-конференции боец легиона «Свобода России» Алексей Барановский.

Благодаря прорыву российской границы 12 марта 2024 года бойцами легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» и «Сибирского батальона» удалось освободить от путинского режима два населенных пункта в Белгородской области. Кроме того российские оккупанты понесли значительные потери технике — 171 единица, а 37 российских военных были взяты в плен.

- Мы смогли, без преувеличения, открыть второй фронт, перенести полноценно боевые действия на территорию врага. Теперь театр военных действий — это не только территория Украины. Нам удалось ослабить давление военной машины Кремля на других участках фронта. Фронт в данный момент стабилизировался, — заявил командир и основатель РДК.

Более недели продолжаются бои в Курске и Белгородской области, сопровождающиеся, в частности, ударами по военным объектам российских оккупантов.

Прорыв границы РФ позволил сорвать наступление кремлевской армии, которое планировали начать после переизбрания Путина на псевдовыборах, считают в легионе «Свобода России».

- Наша операция в военном смысле сорвала наступательные планы российской армии. Они вынуждены были перебрасывать значительные силы, в том числе с Харьковского направления, с Купянского, для того, чтобы просто удержать Белгородскую и Курскую области, — заявил Алексей Барановский.

Операция добровольческих батальонов продолжается и сейчас. Так, в ответ на ночную массированную атаку Москвы по Киеву 21 марта, российские добровольцы нанесли удары беспилотниками по Белгороду. Вследствие атаки по военному объекту в городе девять российских военнослужащих были ликвидированы. Конечная же цель операций российских добровольцев заключается в ликвидации путинского режима в России.

- Как показала эта операция, даже тактической авиации не достаточно, чтобы мы свернули с того пути, на который встали. Именно демонтажа российской власти, у нас мнения едины. То, что сейчас пытается управлять Россией, не должно существовать. Какой там будет формат, уже вопрос не военный, а гражданский, — отметил боец «Сибирского батальона» с позывным «Холод».

Однако первичной задачей российских добровольцев является помощь Вооруженным силам Украины в победе над российским агрессором, подчеркнул спикер «Русского добровольческого корпуса».