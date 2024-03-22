«Многие родители не понимают, что эти препараты не такие безобидные» 1 22.03.2024, 19:51

С начала года в Гомеле трое подростков отравились витаминами.

В этом году в Гомеле были зарегистрированы случаи отравления детей витаминами, когда те съедают сразу всю упаковку. Об этом сообщила заведующая филиалом № 4 Гомельской центральной городской детской клинической поликлиники Ольга Тарикова, передает БелТА.

— Детям вкусно. А многие родители не понимают, что эти препараты не такие безобидные, как им кажется. Особенно если в больших количествах. В этом году минимум три таких случая, — уточнила заведующая.

Ольга Тарикова подчеркнула, что отравления были «не у малышей, а у детей подросткового возраста».