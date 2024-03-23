Белоруску Василевскую запустили в космос со второй попытки

Белоруску Василевскую запустили в космос со второй попытки9
- 23.03.2024, 16:03
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Пуск прошел успешно.
На Байконуре 23 марта в 15.36 стартовал космический корабль «Союз МС-25». Пуск прошел успешно. Среди членов команды основного состава экипажа 21-й экспедиции — белоруска Марина Василевская. Она стала первой в истории страны женщиной, которая побывает в космосе.
Пуск прошел успешно. Командир экипажа доложил, что все системы и двигатели работают, «полет нормальный».
На МКС отправился экипаж в составе уроженца Беларуси, космонавта «Роскосмоса» Олега Новицкого, астронавтки NASA Трейси Дайсон и белоруски Марины Василевской.
Напомним, старт экипажа корабля «Союз МС-25» с первой беларусской космонавткой на борту был намечен на 21 марта. Пуск должны были произвести в 16.21, однако в последний момент его отменили. Как объяснял глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, причиной отмена пуска стала «просадка напряжения химического источника тока».