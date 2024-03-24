Япония напомнила России о Курильских островах 13 24.03.2024, 10:01

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В Токио подчеркнули, что Северные территории являются неотъемлемой частью страны.

Япония напомнила России об оккупации южной части Курильских островов, не признав так называемые выборы на этой территории.

Глава МИД Японии Еко Камикава подчеркнула во время пресс-конференции, что Северные территории являются неотъемлемой частью японского государства, российские выборы на них незаконны.

По словам министра, из-за войны РФ против Украины японская сторона не видит возможностей возобновления переговоров с Кремлем о заключении мирного договора. До этого власти Японии заявили, что Токио не признает российские выборы на оккупированных территориях Украины.