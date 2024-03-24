Коваленко: ВСУ превратили Черноморский флот в судомодельный кружок 6 24.03.2024, 14:03

5,748

Александр Коваленко

Блестящая работа.

Украинский военный эксперт Александр Коваленко прокомментировал удар ВСУ по Севастополю, в результате которого были подбиты большие десантные корабли россиян «Азов» и «Ямал».

— Весьма воодушевляюще звучат сообщения о поражении БДК «Азов» и «Ямал».

Дело в том, что БДК «Азов» и «Ямал» были последними «рабочими тюленями» черноморской флотилии из проекта 775.

Напомню, что БДК проекта 775 — это не просто основной рабочий тюлень российского флота, но и корабль, который Россия не может производить, поскольку во времена СССР он строился на верфи «Stocznia Północna» в польском Гданське.

Даже если эти корабли не ушли на дно, а были повреждены, их ремонт может быть нереален.

Черноморский флот... Черноморская флотилия... Судомодельный кружок...

ВС ВСУ сработали на «отлично»!