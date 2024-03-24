Американцы считают Украину одним из наиболее вероятных союзников в случае мировой войны 11 24.03.2024, 14:24

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И уверены в победе США.

Большинство американцев верят в возможность третьей мировой войны. Если она начнется, Украина рассматривается ими как один из наиболее вероятных союзников, свидетельствует опрос YouGov, пишет liga.net.

Участникам исследования, которое состоялось в начале февраля, предлагали ответить на вопрос, насколько вероятна, по их мнению, новая мировая война в течение следующих пяти-десяти лет. 22% респондентов назвали такую возможность весьма вероятной, 39% – достаточно вероятной. Среди республиканцев такое мнение распространено больше, чем среди демократов.

Если новая мировая война начнется, 77% американцев считают, что США будут участвовать в ней.

Наиболее вероятными союзниками они считают Великобританию (67%), Украину (58%), Израиль (58%) и Францию (57%), противниками – Россию (72%), Китай (69%), Иран (67%), Северную Корею (65%).

Участники опроса полагают, что США и их союзники победят в войне. В случае, если воевать придется с Россией, в такой результат верят 53% респондентов, если с Китаем – 48%, если с Китаем и Россией одновременно – 45%.

6% участников опроса сказали, что пошли бы добровольцами на войну, если бы началась мировая война с участием США, еще 9% – пошли бы воевать, если призовут, а 13% – отказались бы от службы вообще. Остальные выбрали другие варианты – «не уверен» или «не думаю, что понадоблюсь вооруженным силам из-за возраста или инвалидности».

Однако если бы США оказались под непосредственной угрозой вторжения, процент людей, которые пошли бы добровольцами на военную службу, был бы выше – 16%.