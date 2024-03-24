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На это российской пропаганде возразить будет нечего

  • Аббас Галлямов
  • 24.03.2024, 14:38
  • 5,964
На это российской пропаганде возразить будет нечего
Аббас Галлямов

Любимый аргумент Кремля можно использовать против него.

Отмазывая российские власти от обвинений в совершении очередного преступления, отечественная пропаганда любит использовать аргумент о том, что это им невыгодно. Кремль активно применял этот тезис в момент дискуссии об убийстве Немцова, Навального, событиях в Буче и так далее. 

Думаю, пропагандистам очень приятно будет услышать аналогичную мысль применительно к их обвинениям в адрес Украины. Очевидно, что теракт невыгоден украинцам, потому что ослабит их поддержку в Европе и Америке. Ну а раз происшедшее украинцам невыгодно, значит это не они. 

Думаю, что на это российской пропаганде возразить будет нечего.

Аббас Галлямов, Telegram

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