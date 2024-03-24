Ученые развеяли известный маркетинговый миф 24.03.2024, 14:43

2,092

Рекламщики преувеличили гигроскопичность гиалуроновой кислоты

Популярное маркетинговое заявление о способности гиалуроновой кислоты к удержанию воды не прошло проверку ученых. Однако это не означает ее бесполезность. Об этом сообщает The Conversation.

Гиалуроновая кислота играет важную роль в работе клеток и тканей человека и других видов. Она уже несколько десятилетий используется в виде инъекций для улучшения свойств межсуставной смазки. Также она содержится во многих средствах для кожи. Одно из популярных маркетинговых заявлений гласит, что гиалуроновая кислота может удерживать количество воды, в 1000 раз превышающее ее собственный вес.

Ученые решили проверить этот тезис. Они создали раствор, содержащий 1 г гиалуроновой кислоты и 1000 г воды. Если бы гиалуроновая кислота действительно притянула всю воду, то изменилось бы поведение раствора при нагревании. Однако этого не произошло, что опровергает маркетинговое обещание.

Как объясняет The Conversation, молекулы гиалуроновой кислоты могут быть разных размеров. В эксперименте ученые использовали молекулы среднего размера. Это означает, что выводы могут быть справедливы только для продуктов, содержащих молекулы гиалуроновой кислоты среднего и меньшего размера. Возможно, что при использовании крупных молекул тезис о притяжении тысячи молекул воды подтвердился бы.

Также эксперты отметили, что гиалуроновая кислота не просто удерживает влагу. Она обладает антиоксидантным действием (то есть предотвращает повреждения, вызванные окислителями, в том числе ультрафиолетовым излучением), способствуя регенерации клеток и стимулируя выработку коллагена. Лучше всего выбирать продукты, которые содержат и мелкие, и средние, и крупные молекулы гиалуроновой кислоты с минимальной концентрацией 0,1%. Исследования показывают, что такие продукты полезнее для кожи: мелкие молекулы лучше проникают сквозь нее, а крупные удерживают больше воды.