Как отучить пассажиров хлопать дверью: советы водителям 8 24.03.2024, 16:15

4,208

Последствия могут быть серьезные и дорогостоящие.

Автовладельцы ненавидят, когда их пассажиры хлопают дверью. И пассажиры это знают. Но все равно продолжают, случайно или специально, хлопать дверцами, пишет automoto.ua. Возможно ли решить эту дилемму и правда ли действия неаккуратных пассажиров так опасны для авто?

Почему люди продолжают хлопать дверью?

Есть несколько причин, по которым люди могут захлопнуть дверцу машины, садясь в нее или выходя из нее. В современных легковых автомобилях обычно не требуется усилие, чтобы закрыть дверь. Но пассажир может привыкнуть к более старому транспорту, в котором приходится прикладывать немного силы ко всем процессам, в том числе, и к закрыванию дверей.

Чем чаще человек так делает, тем серьезнее это превращается в привычку. В итоге, люди перестают думать о том, как закрыть дверь.

Кроме того, возможно, что некоторые пассажиры на самом деле не хлопают дверью. Часто это может быть вопросом интерпретации. Человек мог захлопнуть дверь с небольшой силой, но водитель воспринял это как «хлопок».

Независимо от того, по какой причине пассажир закрыл дверцу с чрезмерной силой, последствия могут быть серьезные. И дорогостоящие.

Как хлопанье дверью повреждает автомобиль?

Если это случается время от времени, вероятно, не будет такого большого ущерба. Однако чем больше людей хлопают дверцами машины, тем больше вероятность, что вам скоро придется заняться ремонтом.

В первую очередь страдает краска автомобиля. Чем сильнее дверь прижимается в закрытом положении, тем сильнее начинает стираться краска с краев. Если обнажить металл, образуется ржавчина, что еще больше затруднит подкрашивание.

В некоторых местах резиновое уплотнение внутри двери изнашивается намного быстрее, чем обычно. Если он разорвется или истончится, воздух начнет проникать в салон автомобиля, вызывая повышенный шум во время движения. Это также может привести к тому, что дверь будет закрываться все труднее и громче в будущем, что приведет к дальнейшим повреждениям.

Самая затратная поломка, с которой вы можете столкнуться, - это защелкивающиеся механизмы и внутренние детали двери. Защелка двери - это то, что удерживает ее закрытой во время движения. Поврежденный замок может привести к открытию двери, и непристегнутый пассажир, прислонившись к ней, выпадет на дорогу.

Другие внутренние детали также могут со временем сломаться под действием износа. Петли, механизмы дверных ручек и стеклоподъемники потребуют замены, но ремонт будет недешевым.

Объясните доступно

Фраза «Не хлопайте дверью авто» почти ничего не означает для большинства людей. Это просто еще одно правило, о котором все забудут на следующую минуту. Пассажирам нужно ненавязчиво, но доступно объяснить, какими будут последствия таких действий.

Если закрывать дверь с силой, могут повредиться петли авто, замок, уплотнители, возникнуть царапины, отшелушивание краски и даже неисправности электрических компонентов.

Расскажите, сколько стоит ремонт

Подсчитайте примерно, сколько стоит дверная петля, замок и другие элементы дверей. Соберите это в одну сумму и предупреждайте своих пассажиров. Банально, но работает.

Установите дверной доводчик

Если убеждения не работают, можно воспользоваться достижениями в области технологий. Дотягиватели или доводчики, как их еще называют, – это специальное устройство, предназначенное для плавного и автоматического закрывания дверей.

Резиновые уплотнители

Еще один способ – установить по краям дверцы резиновую прокладку. Она не убережет от хлопанья, но сохранит краску.

Установите бесшумные замки с бесшумными болтами

Бесшумные замки придумали для повышения комфорта при закрытии двери. Они обеспечивают плавное закрывание. Обычный замок авто можно заменить на бесшумный легко, быстро и недорого. С его помощью дверь захлопнется, даже если легко придавить ее рукой.