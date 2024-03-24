В Беларуси на продажу выставили редкую BMW 24.03.2024, 20:51

Стоит как несколько квартир.

В рамках постоянной рубрики «Тачка недели» журналисты av.by рассказывают о самых интересных, редких или непривычных для белорусского рынка моделях. Сегодня внимание экспертов привлёк тюнингованный BMW M8.

Линейка BMW M8, представленная в 2019 году, включает три кузовных варианта: кабриолет (с заводским индексом F91), четырёхдверный Gran Coupe (F93), являющийся, по сути, седаном, а также двухдверное купе с обозначением F92, которое имеет те же размеры и базу, что и кабриолет.

Под капотом модели разместилась фирменная 4,4-литровая «восьмёрка» мощностью 600 л. с. (в версии Competition отдача достигает 625 сил) и 750 Нм крутящего момента. Купе BMW M8 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,3 секунды (у Competition это время сокращается до 3,2 сек). Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Предусмотрены особые M-режимы работы агрегатов и возможность создания собственных вариантов настроек.

Все версии BMW M8 оснащаются 8-ступенчатым «автоматом» M Steptronic и интеллектуальным полным приводом M xDrive. Уже в базовой комплектации автомобиль снабжён адаптивной подвеской. Стандартные тормоза имеют передние шестипоршневые механизмы и задние однопоршневые, диаметр вентилируемых дисков — 395 и 380 мм соответственно.

Отметим, что суперкар M8 Competition Coupe официально привозили и в Беларусь в конце 2019 года. Он позиционировался как самый редкий и мощный автомобиль BMW, который поставляли на наш рынок. Квота для всех стран СНГ составляла лишь несколько единиц, причём в РБ новинка появилась одной из первых. Стоила машина под стать своей прыти — больше 180 тысяч евро.

Но вернёмся к нашему каталогу. Сейчас у белорусов есть возможность приобрести не просто и без того быстрый M8, а ещё более продвинутую версию, доработанную знаменитым тюнинг-ателье G-Power. Оно специализируется на доводке автомобилей баварской марки и фактически является аналогом Brabus у Mercedes.

Тюнеры значительно улучшили характеристики и изменили стиль BMW M8 F92. Мощность мотора подросла до 820 л. с. и 1 050 Нм крутящего момента. Этого прироста достигли с помощью программного обеспечения GP-820 Performance и нескольких дополнительных настроек оборудования.

Модель носит название G8-M и имеет капот Venturi RR из углеродного волокна с дополнительными вентиляционными отверстиями. Придают эксклюзивности также специальные таблички с обозначением тюнинг-ателье G-Power и версии автомобиля, а кроме того, 21-дюймовые диски, изготовленные из алюминия.

Как отмечено в описании к выставленному на продажу купе М8 2020 года с почти 20,5 тыс. км на одометре, автомобиль привезён из Германии. На пробеге 20 463 км было пройдено полное ТО у официального дилера. Продавец заверяет, что спорткар не попадал в ДТП и не перекрашивался. Просят за авто 695 700 руб. (215 000 долларов).