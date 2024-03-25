The NYT: Путин был демонстративно унижен 25.03.2024, 8:24

6,960

Поверят ли россияне его аргументам?

Теракт в Москве ударил по путинскому имиджу лидера, который ставит на первое место национальную безопасность. Об этом пишет Антон Трояновский в статье для The New York Times.

Еще недавно Путин использовал «победу» на президентских выборах для демонстрации того, что он контролирует ситуацию. А уже менее чем через неделю его служба безопасности не смогла предотвратить самый смертоносный за последние 20 лет теракт в стране.

Политолог Александр Кынев считает, что сейчас многие россияне шокированы, поскольку «восстановление порядка всегда было визитной карточкой Путина».

«Выборы продемонстрировали, казалось бы, уверенную победу. И вдруг на фоне уверенной победы - это демонстративное унижение», - говорит он.

Путин обратился к россиянам только через 19 часов после жестокого нападения. В обращении он ничего не сказал о растущих доказательствах того, что нападение совершила ветвь Исламского государства, а вместо этого намекнул на причастность Украины.

«Вопрос в том, какая часть российской общественности поверит его аргументам. Они могут задаться вопросом, действительно ли г-н Путин, учитывая вторжение и его конфликт с Западом, заботится об интересах безопасности страны - или же он с прискорбием отказывается от них, как говорят многие из его оппонентов», - пишет журналист.

По его мнению, игнорование Путиным предупреждения США о том, что может состояться теракт, может усилить скептицизм в обществе. Оппозиционеры уже обвинили его в том, что режим преследует представителей ЛГБТ, журналистов и критиков Кремля, вместо того, чтобы защищать общество от настоящих террористов.