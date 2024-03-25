Два искусственных интеллекта научили общаться друг с другом 8 25.03.2024, 9:45

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Первый ИИ общался со своим «братом» с помощью обработки естественного языка.

Исследования показали, что следующая эволюция искусственного интеллекта (ИИ) может заключаться в создании агентов, которые смогут напрямую общаться и обучать друг друга выполнять задачи, пишет «Хайтек».

Ученые смоделировали сеть ИИ, способную обучаться и выполнять задачи исключительно на основе письменных инструкций. Затем этот ИИ описал то, чему он научился, «сестринскому» ИИ, который выполнил ту же задачу, несмотря на отсутствие предварительной подготовки или опыта в ее выполнении. Первый ИИ общался со своим «братом» с помощью обработки естественного языка (language processing, NLP).

NLP — это область ИИ. Ее цель — воссоздать «человеческий» язык на компьютерах, чтобы машины естественным образом понимали инструкции и воспроизводили письменный текст или речь. Их строят на нейронных сетях, которые представляют собой совокупность алгоритмов машинного обучения.

«Как только ИИ изучил задачу, одна сеть смогла описать их второй, своей копии, чтобы она могла их воспроизвести. Насколько нам известно, это первый случай, когда два ИИ смогли «разговаривать» друг с другом чисто лингвистическим способом», — заявил ведущий автор статьи Александр Пуже, руководитель Нейроцентра Женевского университета .

Ученые добились такой передачи знаний, использовав модель NLP «S-Bert», которую предварительно обучили понимать человеческий язык. Они подключили S-Bert к меньшей нейронной сети, сосредоточенной на интерпретации сенсорных сигналов и моделировании ответных двигательных действий.