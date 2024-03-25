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Стало известно, каким будет новый «Гелендваген»

  • 25.03.2024, 11:03
  • 1,038
Стало известно, каким будет новый «Гелендваген»
иллюстративное фото

Его премьера состоится в ближайшие дни.

Mercedes-Benz анонсировал премьеру нового G-Class. И, как оказалось, речь идет не об электрическом Mercedes-Benz EQG, активно демонстрировавшемся в прошлом году. Уже завтра, 26 марта, мы увидим бензиновый внедорожник нового поколения, пишет «Автоцентр».

Анонс нового Mercedes-Benz G500 сопровождается единственным тизерным изображением передней части кузова. На нем видны широкая ретка радиатора с горизонтальными ламелями и массивным логотипом бренда по центру. Его миниатюрная копия видна над передним краем капота.

Как ожидается, новый Mercedes-Benz G500 предложит улучшенную аэродинамику и обновленную моторную линейку. По предварительным данным, двигатель V8 сохранится, но в модернизированной версии. Электрический и бензиновый «Гелендвагены» будут существовать параллельно.

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